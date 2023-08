La sabbia rubata a Is Arutas in vendita su Ebay, messa all’asta da un cittadino tedesco.

Un’azione che non è certo passata inosservata, tanto che il sindaco di Cabras Andrea Abis si è rivolto ai carabinieri e alla Procura di Oristano per bloccare la vendita e prendere provvedimenti contro contro «questo vandalo dell’ambiente e ignobile speculatore che opera dalla Germania».

«Il prelievo di sabbia dalle spiagge di Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni è purtroppo un problema sempre attuale, ed è nostra intenzione contrastarlo in qualunque modo - afferma il primo cittadino -. La sabbia di quarzo di Is Arutas in vendita speculativa su Internet è veramente insopportabile. Spero che la Procura riesca a bloccare questi delinquenti e nel caso chiederemo che paghino un conto salato».

Nel corso del ponte di Ferragosto sono inoltre scattate le prime multe della stagione per i furti di sabbia e conchiglie da Is Arutas: quattro turisti, due italiani e due danesi, sono stati fermati dalla Polizia locale, per loro è scattata una multa da mille euro.

