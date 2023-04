Sui pedali per combattere la fibrosi cistica. Ma anche per far conoscere a più persone possibili questa malattia poco raccontata e che tocca invece oltre 6mila persone in Italia, di cui circa un 30% ancora orfane di terapia.

Mercoledì a Riola Sardo ci sarà l’unica tappa prevista in provincia di Oristano dell’evento dal titolo “La ricerca sui pedali", iniziativa sportiva e di solidarietà promossa dalla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi e giunta alla terza edizione.

Un gruppo di ciclisti attraverserà la Sardegna da domani, martedì 25 aprile, al 29 aprile con partenza da Assemini. Il tour toccherà poi Villasimius Sanluri, Riola Sardo, Porto Torres, Alà dei Sardi, Budoni e Siniscola. Per la prima tappa ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Fabio Aru.

I territori non sono stati scelti a caso. In questi Comuni dove i ciclisti si fermeranno per la loro missione si trovano infatti tutte le delegazioni Ffc Ricerca presenti in Sardegna. Si tratta di un evento di sensibilizzazione sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva, nata da un'idea di Oronzo De Tommaso, delegato della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre, padre di una ragazza con la fibrosi cistica, che ha fatto della sua passione per la bici un volano per raccogliere fondi per la ricerca.

La tappa che si terrà a Riola Sardo è stata presentata questa mattina in Comune dal primo cittadino Lorenzo Pinna assieme alla sua vice Simona Loddo.

«Come Comune la nostra partecipazione era giusta e doverosa - ha detto Pinna - Siamo contenti di ospitare questo gruppo di ciclisti che porterà nel nostro paese la voce dell’associazione per raccontare questa malattia. Il Comune non può fare tanto, la comunità invece si».

Alla presentazione dell’evento non è mancata Giulia Dolenz, della delegazione di Riola Sardo: «Sarà un modo per divulgare la missione della Fondazione e sensibilizzare i cittadini su questa malattia. In tanti ad esempio sono portatori sani e non sanno di esserlo».

I ciclisti arriveranno a Riola Sardo alle 17. L’appuntamento per l'accoglienza è ai giardini pubblici. Dalle 19 in poi, nel salone parrocchiale, ci sarà una gara a chitarra. L’ingresso sarà possibile con un’offerta libera.

Tutto il ricavato verrà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

© Riproduzione riservata