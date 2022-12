Per conoscere nei dettagli lo stato dell’arte dei mille chilometri che compongono la rete viaria della provincia di Oristano, il settore strade dell’Ente di via senatore Carboni guidato dal dirigente Marco Manai ha deciso di effettuare una radiografia del territorio a 360 gradi.

E allora ecco l’affidamento di un monitoraggio delle strade provinciali per l'aggiornamento delle consistenze e dell'anagrafica, compreso un censimento degli impianti pubblicitari e degli accessi. Come proprietaria delle strade, la Provincia retta ora dall’amministratore straordinario Massimo Torrente, ha infatti l’obbligo di tenere aggiornato il catasto delle strade e delle loro pertinenze. Questo anche in considerazione del fatto che la stesso Ente circa una ventina di anni fa ha provveduto all’istituzione del catasto stradale servendosi di una società che dopo una decina di anni, non è stata però più in grado di fornire gli aggiornamenti del software, rendendo tale sistema praticamente inutilizzabile e obsoleto.

Si deve aggiungere inoltre il fatto che dal gennaio dello scorso anno è stato introdotto il canone di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria. Insomma la possibilità di incassare nuove risorse da parte di quanti vogliono promuovere aziende e attività a bordo delle strade provinciali e che sinora hanno avuto la possibilità di darlo a costo zero. Ad aggiudicarsi la gara di appalto per lo svolgimento del servizio è stata la ditta Massimo Melis di Quartu per un importo di 66 mila euro.

L’importante servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi, necessari per l'individuazione puntuale di tutte le occupazioni presenti lungo le strade provinciali (cartelli pubblicitari, accessi carrabili ecc,) ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale. Si dovrà ancora capire attraverso questo monitoraggio lo stato d'uso della pavimentazione stradale, per permettere una attenta e precisa valutazione sugli interventi manutentivi da mettere in atto nel corso di ogni anno e il censimento delle principali opere d'arte.

Attraverso i i video rilievi, verrà realizzata una piattaforma dei tracciati stradali, filmati digitali e dell'anagrafica per ogni elemento presente lungo la rete viaria, opere d'arte, cartellonistica pubblicitaria e degli accessi carrabili. Il tutto con creazione di schede anagrafiche in formato digitale. Molto importante sarà la valutazione dello stato di manutenzione della pavimentazione stradale bitumata per sezioni continue da 20 metri. 

© Riproduzione riservata