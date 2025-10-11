In corso sulla Provinciale 92 il sopralluogo nel posto in cui è stato ritrovato il corpo di Claudio Manca. I consulenti e gli inquirenti stanno facendo accertamenti tecnici nel canale e lungo la strada.

Poco prima sono stati effettuati altri rilievi sull’auto e sulla bici di Manca.

Per la sua morte è in carcere con l’accusa di omicidio volontario Battista Manis, imprenditore di 52 anni di Terralba.

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata