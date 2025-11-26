In vista dell’arrivo delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Morgongiori organizza anche per il 2025 il “Pranzo Natalizio di Comunità”.

A questo proposito, l’ente sta raccogliendo le manifestazioni di interesse ai fini dell’organizzazione e della realizzazione del pranzo in favore dei cittadini residenti, dai 63 anni in su (classe 1962), inclusi coniugi o compagni.

L’appuntamento è stato fissato per sabato 13 dicembre.

Il costo del servizio sarà interamente a carico dell’amministrazione comunale che garantirà anche il trasferimento, tramite bus, da Morgongiori alla località in cui è previsto il pranzo.

Per poter manifestare il proprio interesse a partecipare all’evento, gli interessati dovranno presentare il modulo (disponibile nell’Ufficio Servizio Socio-Culturale o sul sito istituzionale del Comune) entro il 5 dicembre, all’Ufficio Protocollo/Servizio Socio-Culturale.

