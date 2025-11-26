Morgongiori, sabato 13 dicembre l'edizione 2025 del "Pranzo Natalizio di Comunità"Il costo del servizio sarà interamente a carico dell’amministrazione comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In vista dell’arrivo delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Morgongiori organizza anche per il 2025 il “Pranzo Natalizio di Comunità”.
A questo proposito, l’ente sta raccogliendo le manifestazioni di interesse ai fini dell’organizzazione e della realizzazione del pranzo in favore dei cittadini residenti, dai 63 anni in su (classe 1962), inclusi coniugi o compagni.
L’appuntamento è stato fissato per sabato 13 dicembre.
Il costo del servizio sarà interamente a carico dell’amministrazione comunale che garantirà anche il trasferimento, tramite bus, da Morgongiori alla località in cui è previsto il pranzo.
Per poter manifestare il proprio interesse a partecipare all’evento, gli interessati dovranno presentare il modulo (disponibile nell’Ufficio Servizio Socio-Culturale o sul sito istituzionale del Comune) entro il 5 dicembre, all’Ufficio Protocollo/Servizio Socio-Culturale.