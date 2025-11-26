L’associazione “Siapiccia Laboriosa”, con il patrocinio del Comune di Siapiccia e il co-finanziamento del “PLUS” di Oristano, all’interno del progetto “Anziani al Centro”, hanno pianificato l’avvio dei corsi di “Cestinera” e “Ceramica”. L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati. Le attività dovrebbero iniziare a fine gennaio, per un totale di 5 lezioni da 2 ore ciascuna, il lunedì pomeriggio o il giovedì pomeriggio. Le domande di iscrizione, invece, si potranno presentare entro lunedì 1 dicembre presso gli uffici comunali. Ad inizio dicembre, inoltre, è previsto, per entrambe le attività, un primo incontro conoscitivo. Gli interessati, per informazioni, possono contattare l’Ufficio Servizio Sociale del Comune, o l’associazione “Siapiccia Laboriosa”, via e-mail o tramite i canali social.

