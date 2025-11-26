Nella sala consiliare del Comune di Gonnostramatza, venerdì 4 dicembre, è in programma l’appuntamento tematico dedicato alla “Educazione Alimentare”.

A partire dalle 17, tutta la popolazione è invitata all’iniziativa che tratterà un argomento di grande attualità.

All’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, si potrà parlare così con Carlo Diana e Laura Diana, Dottori Biologi Nutrizionisti.

Nel corso del pomeriggio, inoltre, interverranno anche il Dottor Fabio Onnis (Pedagogista Clinico e Mediatore Familiare) e la Dottoressa Milena Grecu (Psicologa e Psicoterapeuta).

