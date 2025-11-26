Lunedì 1 dicembre, nell’aula consiliare di Baressa, si terrà un incontro pubblico contro le truffe agli anziani. A partire dalle 16.30, con la partecipazione dei Carabinieri del territorio, un appuntamento dedicato alla prevenzione delle truffe, in particolare quelle ai danni degli anziani.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per un momento di informazione e dialogo con i Carabinieri, che illustreranno i principali raggiri messi in atto dai malintenzionati e offriranno consigli pratici per riconoscerli e difendersi.

Tra i temi affrontati durante l’incontro si parlerà di come comportarsi di fronte a sconosciuti alla porta, le false identità e i finti tecnici, le truffe telefoniche e online, l’importanza di non farsi distrarre e come chiedere aiuto in situazioni di dubbio.

«Un appuntamento prezioso per la sicurezza di tutti – fanno sapere dall’amministrazione comunale - soprattutto dei nostri anziani, e un’occasione per rafforzare il legame tra comunità e Forze dell’Ordine».

