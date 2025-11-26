Gonnoscodina, entro il 5 dicembre le richieste per partecipare al corso di Ginnastica DolceLe attività, tenute da personale esperto, saranno realizzate nel locale comunale di via Roma
Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di Gonnoscodina ha programmato la realizzazione di un corso di ginnastica dolce in favore della popolazione adulta residente.
Le attività, tenute da personale esperto, saranno realizzate nel locale comunale di via Roma, con una cadenza di due lezioni settimanali della durata di un’ora ciascuna. Il corso avrà una durata di 6 mesi, da dicembre a maggio 2026.
Per poter partecipare, gli interessati dovranno avere un certificato medico attestante l’idoneità a svolgere le attività di ginnastica dolce; senza non sarà possibile partecipare.
È previsto un costo di compartecipazione (40 euro per l’intera durata del corso). Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il prossimo 5 dicembre, a mano all’Ufficio Protocollo o tramite i volontari del Servizio Civile, via e-mail (indirizzo protocollo@comune.gonnoscodina.or.it) o via Pec (protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it.). Per informazioni si può contattare l’Ufficio Servizi Sociali.