Nella settimana della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, gli istituti scolastici cittadini si animano con numerose iniziative dedicate alla sensibilizzazione dei giovani. L’obiettivo è chiaro: rafforzare una cultura del rispetto e della parità, partendo proprio dai banchi di scuola. Tra gli appuntamenti più significativi, domani il Liceo Scientifico di Oristano ospiterà un incontro-conferenza con Patrizia Cadau, autrice del libro “Volevate il silenzio - Avete la mia voce”. L’iniziativa, rivolta alle classi quarte e quinte, prenderà il via alle 10:30 in aula magna, con un’introduzione del prof. Andrea Pinna sulle norme della Costituzione italiana a tutela delle vittime di violenza di genere. Seguirà la presentazione del libro, con un focus sui temi principali e sulla vita dell’autrice, prima di un’intervista condotta da Mara Piscedda e Gabriele Piras. La parte finale sarà dedicata alle domande degli studenti e dei docenti, offrendo un momento di confronto diretto e riflessione. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come le scuole possano diventare spazi di informazione, consapevolezza e dialogo, strumenti essenziali nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

© Riproduzione riservata