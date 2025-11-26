Una donna intossicata finita in ospedale e una palazzina evacuata. È il bilancio di una notte di fuoco nella periferia di Ghilarza dove ieri è divampato un incendio in uno stabile delle case popolari.

L’allarme è scattato in via Sas Cortigheddas: le fiamme sono divampate in uno degli alloggi per cause che sono in fase di accertamento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno fato evacuare l’intero stabile per consentire le operazioni di bonifica. Una donna è rimasta leggermente intossicata dal fumo ed è stata accompagnata al pronto soccorso del San Martino ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

Dopo diverse ore, il rogo è stato domato, i vigili hanno poi lavorato a lungo per bonificare la palazzina e metterla in sicurezza.

