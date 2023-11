La comunità di Abbasanta si prepara a festeggiare la sua patrona Santa Caterina. Per quel che riguarda i festeggiamenti religiosi, mercoledì 15 inizierà la novena in suo onore.

Si terrà tutte le sere, preceduta dalla messa, alle 18. Sabato 25, giorno della festa di Santa Caterina, alle 10,30 si terrà la processione seguita dalla messa presieduta da don Daniele Quartu, alle 18 una nuova funzione.

I festeggiamenti civili, organizzati dal Comitato di Santa Caterina in collaborazione con Unione dei Comuni, Leva del ‘73, Consulta giovani e parrocchia, si concentreranno nelle giornate del 25 e 26 novembre.

In entrambe le date rimarrà aperto, nella Casa aragonese, il Meta, il Museo etnografico abbasantese. Si potrà visitarlo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Si inizia comunque venerdì 24: a partire dalle 20 sarà proposta una serata di karaoke che, come primo premio, vede in palio una vacanza di una settimana.

Durante la serata si potranno degustare ceci e cotiche, panini, patatine e seadas. Sabato 25, alle 15, animazione per bambini, alle 16 intrattenimento musicale con Aurelio Serra e Giambattista Longu. Alle 21.30 il duo comico Cossu e Zara con lo spettacolo “Le faremo sapere”, a seguire Dj set.

Domenica 26, alle 15.30, è in programma la tombolata, alle 17,30 si terrà la settima rassegna dell’organetto.

