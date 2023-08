Due persone questo pomeriggio si sono trovate in difficoltà nelle acque di Is Arutas e sono state portate a riva da due bagnanti. La disavventura è finita bene ma si sono vissuti momenti di paura viste le condizioni del mare che, con il fortissimo vento di maestrale, è molto agitato.

Nel primo pomeriggio una ragazza e un uomo erano sulla battigia quando sono stati trascinati dalla corrente e non riuscivano più a tornare a riva. Altri bagnanti hanno fatto scattare l’allarme, mentre due di loro si sono subito tuffati in acqua e sono riusciti a salvare la ragazza e l’uomo che erano in grossa difficoltà in balìa delle onde. Tanto che quando sono arrivati sulla spiaggia erano sfiniti, fortunatamente non è stato necessario l’intervento dei medici.

A Is Arutas come nel resto della costa del Sinis non è ancora stato attivato il servizio del salvamento a mare. Il sindaco Andrea Abis aveva raccomandato massima prudenza.

