Un’altra vittima del mare sul litorale oristanese.

Una turista straniera è morta annegata a Is Arenas, nel Comune di Narbolia.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 19. La donna, nonostante il forte vento di maestrale e le condizioni del mare, ha deciso di tuffarsi in acqua per rinfrescarsi.

Si è allontanata dalla riva e la corrente non le ha consentito di fare rientro, la donna è stata letteralmente inghiottita dalle onde in pochissimo tempo.

Alcuni bagnanti si sono tuffati subito per soccorrerla, l’hanno raggiunta e portata a riva ma era troppo tardi. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma non c’era più nulla da fare. A Is Arenas sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di porto.

Un dramma che si aggiunge a quello di Tresnuraghes, dove ha perso la vita una bambina di 10 anni.

