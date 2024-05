Dura condanna dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per l’atto intimidatorio messo a segno questa notte contro il portone di ingresso del palazzo del Comune di Bosa.

Comandini parla chiaramente di un gesto antidemocratico.

«La coincidenza con la presentazione delle liste fa presumere che si tratti di un atto dimostrativo di dissenso – dice -. Ma in un paese civile le elezioni sono la più alta espressione della sovranità popolare che si esprime con la partecipazione elettorale e non attraverso atti vigliacchi messi a segno durante la notte. Esprimo la massima vicinanza al sindaco, agli amministratori e all’intera cittadinanza. Sono certo che questo episodio resterà isolato e servirà solo a rafforzare il senso democratico anche in vista delle ormai imminenti elezioni».

(Unioneonline/D)

