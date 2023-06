Sono giornate ricche di insediamenti per le nuove amministrazioni comunali dell'Oristanese scaturite dalle elezioni del 27 – 28 maggio, che dovranno essere completati (per legge) entro sabato prossimo. In un clima di festa e disponibilità al dialogo ( pur con qualche distinguo), le prime riunioni di Consiglio sono scivolate via senza grossi intoppi.

Ales

In un'aula consiliare gremita come non mai, il sindaco Checco Mereu ha presentato ufficialmente la sua squadra. Conferma per il vice sindaco Lino Trudu e per l’ altro assessore Fabrizio Collu. Le new entry sono invece gli assessori Massimo Pistis, e Monica Picchedda. Dopo il giuramento e il discorso di ringraziamento del sindaco agli elettori che hanno ridato fiducia alla sua lista, qualche tensione si è invece registrata nel corso del dibattito, Durante il suo intervento il capogruppo della minoranza Antonello Rossi, ha confermato anche in Consiglio le valutazioni del post voto.”Il risultato elettorale – ha detto - non è congruo in relazione alla qualità della lista ed ai risultati conseguiti nel quinquennio dall'amministrazione uscente. Il vice sindaco Trudu ha dimostrato poca coerenza ricandidandosi con Mereu, dopo aver sostenuto di avere vissuto i peggiori cinque anni della sua carriera politica. Ci proponiamo comunque per amministrare sempre nell'interesse della comunità”. La risposta di Trudu, ex compagno di cordata del sindaco sconfitto non si è fatta attendere. “La popolazione – ha evidenziato - ci ha premiato per il gran lavoro realizzato. Semmai è Rossi che ha sbagliato strategia e proprio per questo la sua lista ha perso nettamente le elezioni”.

Nughedu Santa Vittoria

Di altro tenore lo svolgimento dei lavori nel paese del Barigadu con reciproci attestati di stima e la disponibilità all’avvio di una collaborazione, pur nei rispettivi ruoli, fra il sindaco Vanessa Corda ed il capogruppo della minoranza Gabriella Tatti. Nel corso della seduta ufficializzata la Giunta con vice sindaco Andrea Atzeni, assessori Marianna Tatti e Giuseppe Loi. Presente all’insediamento anche il deputato e sindaco uscente Francesco Mura.

Villanova Truschedu

In una riunione sprint durata appena 15 minuti, il sindaco Claudio Palmas ha nominato la Giunta composta dalla vice sindaca Alessia Secci, e dagli assessori Sandro Putzolu e Stefania Lepori. Ringraziamenti di rito del primo cittadino, ma nessun intervento del capogruppo della minoranza Emanuele Mele.

Villa Verde

Tutto tranquillo in Marmilla per la presenza in Consiglio della sola lista guidata dal sindaco Sandro Marchi. Anche in questo caso confermata la Giunta già nota con vice sindaco Mariano Troncia ed assessori Emanuele Salis e Francesca Scema.

