Sicurezza sulle strade provinciali e sanità: sono le emergenze del suo territorio che il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha portato all’attenzione del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, questa mattina a Cagliari.

Il massimo rappresentante dell’assemblea sarda ha promesso attenzione nei confronti della zona e ha assicurato che, nella prossima Finanziaria, saranno date quelle risposte che i sindaci e la cittadinanza da tempo attendono.

«La situazione delle infrastrutture nell’intera isola, e in special modo nell’oristanese è difficile. È innanzitutto», ha affermato il presidente Comandini, «un problema di sicurezza, il numero dei morti sulle strade richiede interventi immediati».

Comandini ha poi ribadito che la Regione non ha un problema di risorse ma di spesa e che uno degli obiettivi di questa legislatura è proprio quello di velocizzarla.

Il Prefetto di Oristano ha sottolineato anche la difficile situazione della sanità. Molte zone non hanno un medico di base e nella stessa Oristano la guardia medica è presente solo per 20 giorni al mese. Si è poi parlato di agricoltura, di ordine pubblico, di incendi, di microcriminalità e di ferrovie.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata