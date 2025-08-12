Una palazzina è stata evacuata durante la notte a Oristano, a causa di un incendio. Le fiamme, le cui cause non sono ancora state accertate, sono divampate intorno alle 23 in un appartamento in via Carducci.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che, in via precauzionale e visto che lo stabile si stava riempendo di fumo, hanno evacuato la palazzina.

Nel giro di un'ora circa l'incendio è stato circoscritto. Sono in corso le indagini per accertarne le cause.

(Unioneonline)

