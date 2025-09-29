Sulla sp 15
Incidente fra Bonarcado e Milis: giovane sbalzato dall’auto che gli finisce sopraIl ragazzo, un ventenne, è stato soccorso ancora cosciente e portato in ospedale con l’elisoccorso
Incidente sulla Sp 15 fra Bonarcado e Milis.
Un’auto è finita fuori strada, con il conducente, un 20enne, sbalzato all’esterno dalla vettura che poi gli è finita sopra.
Il ragazzo è stato soccorso, ancora cosciente, dall’elisoccorso e portato in ospedale in codice rosso.
Sul posto anche la polizia stradale.
