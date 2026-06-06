Incendio nelle campagne di Siapiccia, uomini a terra e un elicottero per domare le fiammeIl rogo in località Canaioba, nell’Oristanese oggi è allerta gialla
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Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu su un incendio nel territorio del Comune di Siapiccia in località Canaioba. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento la stazione Forestale di Villaurbana.
Intanto oggi in diverse zone dell’Isola, compreso l’Oristanese, è allerta di codice giallo per rischio incendio, come comunicato ieri dalla Protezione civile regionale con un bollettino.
«Le condizioni sono tali», specifica il bollettino, «che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei leggeri della Regione». La fase operativa regionale è di «Attenzione».
(Unioneonline/A.D)