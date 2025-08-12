È intervenuto per evacuare le famiglie presenti all’interno di una palazzina, rimanendo intossicato a causa delle inalazioni di fumo. È quanto è successo a un agente della Squadra Volante di Oristano, per l’incendio divampato nella tarda serata di ieri al terzo piano di un edificio in via Carducci. Per lui la prognosi è di sette giorni di cure mediche.

A dare l’allarme, alle 22.30 di lunedì, è stato un passante che ha notato il fumo e le fiamme fuoriuscire da una finestra dell’abitazione. Oltre alla Squadra Volante sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco: questi ultimi si sono dedicati a spegnere le fiamme, mentre in contemporanea gli agenti si sono introdotti all’interno della palazzina dalla quale – nel frattempo – arrivavano grida di aiuto.

L’incendio divampava per circa un’ora e un intenso e acre fumo avvolgeva all’interno tutta l’abitazione, motivo per cui si è resa necessaria l’evacuazione completa. Veniva setacciato ogni appartamento, piano per piano per tutti gli otto piani dell’edificio: in tutto sono state evacuate 20 famiglie. Fra questi diversi anziani, accompagnati fuori dallo stabile sorretti dai soccorritori, compresa una donna non udente che non si era resa conto di quanto stesse accadendo e che è stata portata fuori dallo stabile sorretta dai due agenti.

