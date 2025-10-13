Hanno rubato un portafogli da un’auto in sosta e con la carta di credito hanno acquistato sigarette in due distributori automatici, facendo scattare le notifiche sul telefono del proprietario, che si è così accorto del furto.

I carabinieri della stazione di Cabras sono così riusciti a individuare e denunciare i tre responsabili: sono tre nordafricani di 25, 18 e 16 anni, ospiti di vari centri d’accoglienza della provincia di Oristano.

A far partire l’indagine è stata la denuncia presentata dalla vittima, un quarantaquattrenne residente nella borgata marina di Torre Grande: intorno alle 6 del mattino di martedì si era reso conto, tramite le notifiche sul proprio cellulare generate dall’Home Banking, che nella notte vi erano state delle indebite transazioni sulla propria Postepay in due distinte ricevitorie.

Ha avuto la conferma del furto quando aveva accertato che ignoti malfattori, dopo aver forzato il finestrino, avessero prelevato i portafogli dall’auto.

I tre sono stati individuati grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza.

