Opportunità per i bambini e gli adolescenti che praticano un’attività sportiva e sono residenti in uno dei paesi del Barigadu che aderisce all’iniziativa. Per valorizzare e incentivare lo sport tra i giovani, infatti è prevista l’erogazione di un voucher: 250 euro se la certificazione ISEE non supera l’importo di euro 20mila euro e nel caso lo superasse si scende a 220 euro. “Il voucher potrà essere corrisposto solo per iscrizione e frequenza annuale ad un’associazione o società sportiva e per una sola disciplina sportiva praticata dal beneficiario. La frequenza deve essere adeguatamente documentata presentando al Servizio Sociale comunale le pezze giustificative inerente al versamento della quota mensile”, chiariscono dal Comune di Ula Tirso.

