Momento importante domenica 12 ottobre alle 11 nella chiesa dell'Immacolata di Ghilarza, dove sarà celebrata una santa messa di ringraziamento per i 25 anni di sacerdozio di Padre Paolo Contini, parroco della comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello. Il rito religioso coinciderà con l'apertura dell'anno catechistico.

Padre Paolo è stato ordinato sacerdote dal vescovo Pier Giuliano Tiddia nella cattedrale di Oristano e nel corso degli anni, ha svolto la sua missione pastorale in diverse parrocchie della diocesi, tra cui quelle di Bidoni, Sorradile e Nughedu Santa Vittoria. La messa di ringraziamento sarà un'occasione per riflettere sulla vita e l'opera di Padre Paolo che ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa.

Al termine della messa, Padre Paolo Contini incontrerà tutti i fedeli nel cortile parrocchiale dove sarà offerto un rinfresco. Sarà un'occasione per condividere la gioia di questo anniversario e per ringraziarlo il suo impegno pastorale sempre accolto da una grande passione. In questi anni si sta spendendo molto anche nella lotta contro la pedofolia all'interno delle isituzioni religiose, di cui lui stesso è rimasto vittima da ragazzino ed in corso il processo che lo rigguarda.

