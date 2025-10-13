Paura questa mattina intorno alle 9 in via Cagliari, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Una Fiat Panda e una Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate all’incrocio con via Nessi: nell’impatto la Panda si è ribaltata su un fianco.

A bordo del veicolo c’erano tre persone. Due di loro sono riuscite a uscire autonomamente, mentre una donna è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a estrarla in sicurezza.

La donna, ferita ma in buone condizioni, è stata affidata alle cure del personale sanitario, giunto con due ambulanze. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora, con la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

