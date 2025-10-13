Auto danneggiate, furti nelle abitazioni e biciclette che spariscono dai cortili esterni delle case. E poi aggressioni in strada, inseguimenti e anche un accoltellamento.

A Cabras in tanti hanno paura di uscire di casa, soprattutto la sera dopo il tramonto. Diversi nell'ultimo mese gli episodi messi in atto da alcuni nordafricani del centro d’accoglienza del paese, così è stato accertato dai carabinieri della stazione locale.

Sulla vicenda è intervenuto Antonello Manca, consigliere comunale: «Ritengo doveroso intervenire pubblicamente su una situazione che sta diventando ogni giorno più preoccupante per la sicurezza e la serenità dei cittadini. Negli ultimi mesi, a Cabras si è registrato un evidente aumento degli episodi di delinquenza, in particolare quelli che coinvolgono minorenni. I cittadini sono ormai esasperati: si moltiplicano le segnalazioni di furti, danneggiamenti e atti di vandalismo, ma nonostante le numerose denunce e i frequenti contatti con le forze dell’ordine, la situazione continua a peggiorare. Non possiamo restare indifferenti. Chiedo con forza che il Sindaco, insieme alle autorità competenti, convochi al più presto un tavolo di confronto per individuare soluzioni concrete e immediate. È necessario un piano d’azione chiaro che ripristini l’ordine e la tranquillità nel nostro paese».

Manca poi prosegue: «Inoltre, non si tratta soltanto di episodi di microcriminalità giovanile: si stanno verificando anche episodi di importuno verso donne, in particolare da parte di alcuni soggetti stranieri che, oltre a comportamenti inappropriati, consumano alcolici in strada e lasciano vetri e rifiuti ovunque, contribuendo al degrado urbano. A questo si aggiungono furti ai danni delle attività commerciali, che colpiscono duramente chi lavora ogni giorno con sacrificio. Cabras merita di tornare a essere un paese sicuro, ordinato e vivibile per tutti. Invito pertanto l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine a intervenire con decisione e rapidità, perché la sicurezza dei cittadini non può più aspettare».

