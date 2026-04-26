Allarme nella tarda serata di sabato a Zerfaliu, per un incendio divampato in un capanno attrezzi adiacente a un’abitazione.

Sul posto dopo l’allarme sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Oristano e dal distaccamento di Abbasanta.

Gli uomini del 115 hanno domato le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area interessata: l’incendio ha interessato due automezzi, un carico di legname e masserizie. Il capanno ha riportato gravi danni strutturali.

Non si registrano persone ferite. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto circa un’ora.

(Unioneonline)

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