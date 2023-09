Il Comune di Laconi non riesce più a gestire insicurezza i cavallini del Sarcidano e ha deciso di mettere in vendita questa specie autoctona e a rischio estinzione.

L’obiettivo è quello di sfoltire il numero degli esemplari che popolano l’area in cui abitano, la foresta demaniale di Funtanamela.

Nella convenzione stipulata tempo fa tra il Comune, proprietario dei cavalli, l’Agenzia Forestas e il Dipartimento di medicina veterinaria dell'Università di Sassari prevede la presenza di massima cinquanta capi. Ora invece sono oltre sessanta.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per stilare il bando. La gara sarà rivolta a privati, allevatori, enti, associazioni sportive che esercitino la propria attività in Sardegna e circoli ippici. Seicento euro sarà il prezzo base a capo. Per ora il Comune ha deciso di mettere in vendita solo i cavalli maschi.

Sarà imposto poi il divieto di macellazione e anche l'accoppiamento non potrà essere libero: chi acquista il cavallo dovrà obbligatoriamente farlo accoppiare con una cavalla del Sarcidano oppure con una specie che secondo i veterinari non comprometterebbe la razza.

