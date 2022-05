Salgono a tre in Sardegna le spiagge per chi ama il contatto con la natura in nudità. Dopo quelle di Piscinas ad Arbus e quella di Porto Ferro a Sassari, arriva anche la concessione per Is Benas, sulla fascia costiera di San Vero Milis.

La richiesta presentata dall’associazione italiana naturista “Anita” con la sezione affiliata di Sardegna Naturista presieduta da Sergio Cossu e Giuseppe Ligios è stata accolta dalla giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Tedeschi.

“Il naturismo ben convive con la fruizione sostenibile delle coste e può rappresentare un ampliamento dell'offerta turistica e allungamento della stagione - spiega Cossu - il settore è in crescita e sulla Sardegna, dove sono numerosi i luoghi che si prestano a questa esperienza di benessere a contatto con la natura in contesti meravigliosi, cresce l 'attenzione dei tour operator olandesi, francesi, scandinavi”.

L’obiettivo è ora quello di far nascere un Distretto del Turismo Naturista della Sardegna e creare una rete regionale di spiagge e sentieri dedicati al turismo naturista, con il coinvolgimento dell'assessorato regionale al Turismo e una quindicina di Comuni. Progetto che il 27 maggio verrà presentato a Cagliari.

Il tratto di arenile di sabbia bianchissima e ricoperta di conchiglie dove si può prendere il sole anche senza indumenti è di circa un chilometro. Come arrivarci? Vi si accede dopo aver attraversato la pineta di Is Arenas tra i profumi di ginepro, pino e lentisco.

