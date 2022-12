C’è un pozzetto, o meglio, il coperchio, che fa discutere e non poco. Dove? A Baratili San Pietro, esattamente in via Oristano. I consiglieri seduti nei banchi della minoranza denunciano la presenza da diversi mesi di un chiusino malfermo e pericolante. Ma non solo. Sottolineano anche che la carreggiata per un tratto è parzialmente inagibile e che la presenza di questo pozzetto crea pericolo per il transito delle autovetture e motocicli specialmente nelle ore notturne quando la visibilità è poca.

Si parlerà della vicenda durante il prossimo Consiglio comunale. I consiglieri dell’opposizione Cristina Sesseselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru hanno presentato un’interrogazione rivolta al primo cittadino di Baratili San Pietro Alberto Pippia, nonché assessore ai Lavori Pubblici.

«Chiediamo se questo danno sia stato causato dall’impresa che ha steso il manto stradale oppure sia dovuto a normale usura della carreggiata - si legge nel documento presentato all'ufficio protocollo del Comune -. Ci chiediamo anche quali siano le iniziative intraprese per l’eliminazione della situazione di pericolo che può causare danni agli automobilisti e più facilmente ai motociclisti che transitano in una delle vie più trafficate di Baratili San Pietro». Le risposte arriveranno in occasione della prossima Assemblea pubblica.

