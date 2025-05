Davanti a tutti un teatrino interamente costruito in cartone, dentro il quale otto bambini, vestiti di nero, hanno dato vita ai personaggi attraverso sagome cartonate, mosse con maestria e coinvolgente espressività. È stato questo a rendere tutto ancora più suggestivo. Per il secondo anno consecutivo, gli alunni della classe terza D della scuola primaria di Solanas hanno conquistato il primo premio del concorso “Immaginando Gramsci” con una delicata e profonda rappresentazione teatrale dal titolo “La lezione della quercia, del grillo e dello scurzone”.

Un lavoro che ha saputo fondere creatività, impegno collettivo ei valori eterni del pensiero Gramsciano meritando il riconoscimento della giuria. La scena racconta un piccolo ma significativo conflitto nel bosco: tre animali – un orso, una volpe e uno scoiattolo – litigano, non riescono a convivere. Ma grazie all'intervento di altri tre abitanti della selva, la pace viene ristabilita. Il messaggio è chiaro: solo l'armonia, la collaborazione e il rispetto reciproco possono rendere il bosco, e per estensione il mondo intero. Un annuncio semplice che richiama con dolcezza i temi cari ad Antonio Gramsci.

«Siamo orgogliosi di questi bambini – ha commentato Maurizio Tatti, uno degli insegnanti che ha seguito il lavoro dei bambini – perché abbiamo saputo riflettere su temi profondi come la convivenza, il rispetto e la pace, trasformandoli in una storia accessibile a tutti ma densa di valori». Il premio dal valore di 800 euro verrà utilizzato per nuovi progetti didattici. La cerimonia di premiazione si terrà ad Ales mercoledì 4 giugno.

