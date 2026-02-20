Tante le priorità emerse: la necessità di mettere in rete le attività esistenti, rafforzare la comunicazione attraverso un progetto di marketing condiviso e creare sinergie tra imprese, dalle più strutturate alle più piccole, lavorando su obiettivi comuni. Parte ufficialmente a Cabras il percorso per la rinascita del Centro Commerciale Naturale. Nei giorni scorsi il Comune ha convocato gli operatori del commercio per un primo incontro pubblico finalizzato alla ricostituzione dell’associazione, attiva in passato e oggi pronta a ripartire con rinnovato slancio. L’obiettivo è ricostituire formalmente il Centro Commerciale Naturale con un consiglio direttivo e un presidente, così da poter avviare fin da subito le prime attività operative e lavorare già nel 2026 su iniziative concrete di animazione e promozione del territorio. Alla riunione sono state presentate anche altre esperienze che hanno accompagnato la nascita dei Centri in altre zone della Sardegna. Il Comune intanto fa sapere che il 30 marzo è il termine per la presentazione dei progetti per l’accesso ai contributi regionali. I Centri stanno infatti registrando grande interesse in Sardegna grazie al sostegno significativo dell’assessorato regionale al Turismo. Era presente Marco Franceschi, rappresentante provinciale di Confartigianato Imprese, che ha evidenziato come Cabras sia «un territorio ricco e dalle grandi potenzialità, con una spiccata capacità imprenditoriale». Invitando a programmare lo sviluppo sulla base di un’analisi concreta delle necessità, evitando logiche legate esclusivamente alle mode del momento. Il sindaco Andrea Abis ha ribadito la volontà di porsi l’obiettivo di avviare le attività già da quest’anno, dotando il Cnc di figure di rappresentanza in grado di dialogare con enti e istituzioni e di coordinare un progetto strutturato. Parallelamente, l’amministrazione ha annunciato l’intenzione di lavorare subito alla ricostruzione della Pro Loco che a Cabras manca da tanti anni. Tutti gli interessati ad aderire al Centro Commerciale Naturale possono compilare il modulo di partecipazione scaricabile sul sito del Comune e inviarlo all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.cabras.or.it o alla mail protocollo@comune.cabras.or.it.

