Trasferta nelle scuole di Bosa e Montresta del presidente della Provincia di Oristano, Paolo Pireddu, del vicepresidente Claudio Pinna, dei consiglieri provinciali Massimo Blandino e Angelo Masala, del dirigente del Settore Edilizia scolastica, Graziano Plana. Presenti anche il dirigente scolastico Rosella Uda e Massimo Pistis. Alla visita erano presenti il ​​vicesindaco, Federico Ledda e il presidente del Consiglio Vincenzo Pinna. Prima tappa all'azienda Agraria di Santa Maria, sede staccata dell'Istituto superiore “ Pischedda”. Qui è in corso un intervento di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto, finanziato con 590 mila euro dalla Regione, opera strategica per garantire condizioni adeguate agli studenti e la stessa funzionalità della struttura. Successivamente la delegazione si è spostata a Bosa, presso la palestra dell'Istituto Pischedda, oggetto di un progetto di riqualificazione degli spazi e di efficienza energetica. "Gli interventi che stiamo seguendo - afferma il Presidente Pireddu - rappresentano un passo significativo verso una scuola più sicura e moderna. Garantire strutture confortevoli significa difendere il diritto allo studio e la vitalità dei nostri paesi". Il vicepresidente Pinna ha sottolineato come “le visite sul territorio siano fondamentali per programmare in modo puntuale gli interventi futuri”. I consiglieri Blandino e Masala hanno espresso soddisfazione per l'attenzione dedicata al territorio. “Il rilancio della sede di Santa Maria - ha aggiunto Masala - sarà determinante anche per il ruolo che la scuola potrà avere nell'Sua Accademia”.

