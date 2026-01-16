Pochi fa giorni fa un gruppo di cittadini ha inviato una raccolta firme al prefetto sullo stato di degrado della strada “Ex Nato”, ora lo stesso ha chiesto però chiarimenti al sindaco di Arcdiano Davide Fanari. Lui ha risposto subito, chiarendo che la competenza non è del Comune. “Preciso che il tratto di competenza comunale, dalla statale 126 fino al confine con Guspini, è stato oggetto negli anni di importanti interventi strutturali e di costante manutenzione - spiega - Circa vent’anni fa il tratto di competenza comunale è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, che ha previsto l’allargamento della carreggiata, la modifica dei tracciati più pericolosi, la realizzazione di piazzole di sosta, di un nuovo ponte sul Rio Sitzerri, oltre alla segnaletica e alle opere accessorie, anche con l’obiettivo di una futura provincializzazione della strada. Negli anni successivi sono stati effettuati regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le criticità più gravi evidenziate nella petizione, riguardano prevalentemente il tratto ricadente nel territorio del Comune di Guspini, già segnalato in passato da me stesso, sia al collega del Comune di Guspini e, per le vie brevi, ancorché fuori giurisdizione, al Prefetto di Oristano in occasione di un’interlocuzione riguardante la chiusura del ponte di Marceddì - va avanti Fanari - Confermo la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con tutti gli enti coinvolti per garantire sicurezza e adeguata fruibilità di un’infrastruttura così importante per il territorio”.

© Riproduzione riservata