La Sardegna conquista un prestigioso riconoscimento internazionale nel mondo dei formaggi grazie alla Murgia Sergio srl di Marrubiu.

Il caseificio ha ottenuto la medaglia d'oro al Mondial du Fromage 2025 di Tours, in Francia, con il suo "Monteterno", un formaggio ovino a pasta dura stagionato dai sei ai dodici mesi.

Si tratta dell’unico prodotto sardo ad essere salito sul gradino più alto del podio in una competizione che ha visto in gara oltre 1900 formaggi provenienti da tutto il mondo.

L’evento, svoltosi dal 14 al 16 settembre, è uno degli appuntamenti più importanti per i professionisti del settore, organizzato in collaborazione con la Guilde Internationale des Fromagers. A guidare la giuria composta da 320 esperti internazionali è stato Roland Barthelemy, figura di spicco nel panorama caseario mondiale.

L’Italia ha portato a casa 11 medaglie d’oro, ma solo una di queste è arrivata dalla Sardegna. Oltre all’oro per "Monteterno", la Murgia Formaggi ha ottenuto anche una medaglia di bronzo con il formaggio "Selvaggio", confermando la qualità e l’innovazione dell’azienda oristanese.

«Siamo orgogliosi di questo traguardo, che consideriamo un riconoscimento del nostro impegno e della nostra passione, ma anche un punto di partenza verso nuovi obiettivi», ha commentato l’azienda, che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione. Il premio arriva in un contesto in cui il concorso ha messo l’accento anche sulle innovazioni nel settore lattiero-caseario, sottolineando l’importanza di unire tradizione e sperimentazione. Un messaggio che la Murgia Sergio srl sembra aver pienamente raccolto.

