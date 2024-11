Sarà un ricco fine settimana quello che si vivrà nei paesi dell’oristanese che avranno tra gli ospiti il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea. A Siamaggiore, domani e dopo si terrà la XXIX Festa del Carciofo, un’occasione unica per valorizzare le primizie, tipiche del periodo di novembre e il Distretto sarà presente al convegno “Il carciofo in rete: come la collaborazione tra imprese genera opportunità”. Il dibattito sarà un importante momento di studio e scambio di conoscenze per quanti sono impegnati, a vari livelli, nella coltivazione, produzione e commercializzazione di uno dei prodotti più importanti per l’agricoltura isolana: infatti, la produzione sarda del carciofo è pari ad un quinto di quella nazionale. A Siamaggiore sarà presente anche un’area Expo Produttori e la novità che riguarda il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea è la presenza di alcune aziende che potranno vendere i prodotti del paniere, si tratta di produzioni locali che attraverso le iniziative che si svolgono nei diversi paesi, garantiscono ai consumatori di poter apprezzare i prodotti della terra, degli allevamenti e delle lagune a pochi passi da casa. Il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea sarà tra i protagonisti ospitati da Samugheo per Mojos e Marigas, la Festa del Mandrolisai, evento che mira a tutelare la produzione dei prodotti agroalimentari. “Cresce l’impegno del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea - commenta il presidente Pierpaolo Erbì - la presenza in contemporanea in due importanti centri del nostro territorio è la conferma che gli obiettivi che stiamo perseguendo sono ampiamente condivisi dalle diverse amministrazioni che ci ospitano e in ciascuna occasione riceviamo tanto interesse da parte dei cittadini che apprezzano il grande lavoro che viene portato avanti da tutte le forze unite nel nostro Distretto”.

