Sui malumori in consiglio comunale c'è chi mormorava già da alcune settimane. Pochi giorni fa però è arrivata la certezza. Cambia ancora la Giunta comunale di Uras. Se prima era stato il sindaco Samuele Fenu a levare le deleghe ai tre ex assessori Luca Schirru, Paolo Porru e Rita Piras, ora è accaduto il contrario. È stata l’assessora Maria Elena Caddeo, in Giunta da gennaio scorso, con la delega ai Servizi sociali e all'Istruzione, a mollare il gruppo. È lei stessa a spiegare il perché della sua decisione: «Troppi malumori e attriti all’interno del gruppo ma non solo. Purtroppo dei tanti progetti che dovevano essere realizzati già da tempo nulla è andato in porto. Ecco perché ho deciso di mollare. Preferisco dedicarmi alla mia famiglia».

Sulla vicenda il sindaco di Uras Samuele Fenu preferisce non rilasciare dichiarazioni. Intanto, durante il consiglio comunale di due giorni fa, c’è stata la surroga, atto dovuto che il consiglio comunale deve compiere per garantire la piena composizione dell'organo. Al posto di Caddeo è subentrato il consigliere Corrado Carta. E chissà se nei prossimi giorni ci saranno altri colpi di scena. I più informati fanno sapere però che a breve potrebbe mollare la squadra anche qualche altro assessore.

Non sono mai passati invece i malumori tra il sindaco e i suoi ex assessori. Luca Schirru, Paolo Porru e Rita Piras non hanno mai gradito la motivazione utilizzata dal sindaco Samuele Fenu per spiegare, nel decreto a sua firma, il cambio in Giunta avvenuto a gennaio scorso. E cioè che il cambio avveniva per dare un nuovo impulso all’azione politico - amministrativa e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati.

