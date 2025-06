Tari più leggera per tutti grazie al recupero dell’evasione che quest’anno fa segnare il record assoluto: 2 milioni e 600mila euro incassati. Riduzioni sino al 20 per cento rispetto al 2021 per le famiglie, meno 7 per cento per le attività produttive.

«Un risultato ottenuto lavorando sodo, anche con un un’opera di convincimento che sta dando i frutti sperati», il commento del sindaco Graziano Milia durante la discussione di oggi in Consiglio comunale.

«Guardando al dato del 2021 è evidente il miglioramento, anche negli atteggiamenti individuali dei cittadini, perché finalmente si sta acquisendo una certa consapevolezza. Con il contributo di tutti siamo infatti nelle condizioni di pagare meno. Tutto questo nonostante un contesto generale molto difficile, che è determinato sia da fattori esterni all’Isola, come la guerra, sia interni, come la questione Tecnocasic, che spesso ci costringe a smaltire i rifiuti nel Sulcis, con inevitabili aumenti dei costi da sostenere».

Confermate anche per quest’anno, il terzo di seguito, le premialità Tari per i quartesi virtuosi che pagano regolarmente la tassa sui rifiuti.

Per ora 100mila euro ricavati nel bilancio comunale, ma l’intenzione è di stanziare ulteriori risorse dedicate. Sconto che si somma agli aiuti per le famiglie in situazione di disagio economico seguite dai Servizi sociali del Comune: 90mila euro in tutto. «Una gestione oculata porta risultati positivi, che vogliamo continuare a migliorare», le parole del vicesindaco Tore Sanna.

«In attesa delle necessarie modifiche a livello sovracomunale nella gestione ordinaria dell’igiene urbana, cerchiamo il punto di equilibrio, contrastando una incongrua fascia di evasione, peraltro paradossalmente più elevata nelle utenze non domestiche, che in alcuni casi sono addirittura risultate assenti dal registro dei contribuenti. E anche nel bilancio di quest’anno sono previste le risorse da destinare ai Servizi sociali, affinché si possa venire incontro ai cittadini in forte disagio economico».

