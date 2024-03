Il Comune di Cabras assume un vigile urbano a tempo pieno e indeterminato, per questo ha indetto una selezione pubblica. Gli interessati che intendono presentare domanda di partecipazione devono essere in possesso dei requisiti tra i quali il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la conoscenza della lingua italiana e Inglese e l’idoneità fisica.

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica sul Portale “inPA”. La scadenza è fissata per il 29 marzo. La selezione prevede una prova scritta, una orale e una pratica. Tutti i candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta accederanno alla prova orale. Superata anche la seconda prova con una valutazione uguale a superiore a 21/30, verrà verificata l’abilità fisica. L’8 aprile si terrà la prova scritta. La prova orale si terrà il 15 aprile. La prova di abilità fisica il 17 aprile al palazzetto dello Sport del Comune di Cabras, in via Tharros. L’assunzione del candidato vincitore è prevista presumibilmente per il 22 aprile.

Il Comune fa sapere che per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune. «L’impegno dell’amministrazione comunale è costante nella gestione del fabbisogno del personale, così da garantire il servizio pubblico in tutti i settori In cui si rende necessario - ha spiegato l’assessora al Personale Alessandra Pinna - Nel caso specifico, a seguito della rimodulazione delle Aree amministrative, è ora fondamentale il reintegro di una figura nel Servizio di Polizia locale, il quale verrà incrementato ulteriormente con gli istruttori di vigilanza stagionali durante il periodo estivo, in coincidenza dell’aumento delle presenze turistiche e della mole di lavoro».

© Riproduzione riservata