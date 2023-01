Tutti pazzi per i Giganti di Mont’e Prama ma anche per le rovine antiche di Tharros. Il 2022 si è chiuso con il record storico dei visitatori. Ciò significa che i turisti anche questa volta hanno scelto il Sinis non solo per il mare cristallino, il quarzo bianco e il buon cibo ma anche per ammirare la cultura e la storia antica del territorio.

Nell’ultimo mese dell’anno sono stati 2929 i biglietti staccati tra il museo civico di Cabras, l’antica città di Tharros e la torre di San Giovanni, nella borgata marina. Con un aumento di oltre il 50% rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia.

In attesa dei dati definitivi relativi alla bigliettazione online, sono invece 133.246 gli ingressi totali registrati nel corso del 2022, con il secondo semestre che ha fatto registrare dati in costante ascesa, mentre il primo semestre ha scontato la sostanziale assenza del turismo scolastico. Gli incassi da bigliettazione nel 2022 (a oggi 529.231 euro) hanno superato la somma di quelli del 2020 e 2021, risultando perfettamente in linea con quelli del biennio 2018-2019

