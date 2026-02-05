Appuntamenti nelle biblioteche del Guilcier per il periodo carnevalesco. L'Unione dei Comuni, in qualità di capofila del Sistema Bibliotecario del Guilcier, in collaborazione con la coop Memoria Storica Società, promuove infatti il progetto “Letture in Maschera. Carnevale nel Guilcier tra libri, tradizioni e comunità”, finanziato con il contributo del Ministero della Cultura attraverso il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2025.

“L'iniziativa – spiegano gli organizzatori - indaga il senso del Carnevale come tempo rituale di passaggio, attraverso un suggestivo percorso che esplora le radici arcaiche e i significati simbolici che ancora oggi animano i paesi dell'Isola. Proprio come nel Carnevale, si parte dai fuochi di Sant'Antonio, con la presentazione del volume di Giulio Concu che esplora la ricca tradizione sarda passando tra i riti del fuoco e delle figure isolane, mentre Carrasecare Design di Mara Damiani chiuderà la manifestazione sottolineando come l'estetica arcaica della tradizione possa dialogare ed essere reinterpretata con i linguaggi del design contemporaneo”.

Ricco il cartellone delle proposte con attività anche laboratoriali ed esperienziali curate da Claudia Zedda, dedicate alla scoperta di gesti antichi e un approfondimento specialistico sui suoni e le danze che accompagnano le celebrazioni a cura di Marcello Marras. Inoltre, un incontro sarà legato al cibo della tradizione, con la food blogger Pina Marcis che racconterà e insegnerà le ricette della tradizione sarda. Gli appuntamenti toccheranno tutti i centri del Guilcier sino al 20 di marzo. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo contestguilcier@gmail.com.

