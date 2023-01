Ultimi appuntamenti per le festività natalizie tra Guilcier e Barigadu.

Ad Abbasanta, il 6 gennaio, la sesta edizione del Presepe vivente, saltato lo scorso 17 dicembre a causa del maltempo. Circa cinquanta i figuranti per l’evento organizzato da Comune, Pro loco, parrocchia, scuola di danza orientale Shams Academy di Oristano e altre associazioni. Dalle 17, in piazza parrocchia, il villaggio di Betlemme. Alle 18 segue la rappresentazione storica della natività con costumi e ambientazione dell’epoca.

Abbasanta inoltre gioca d’anticipo proponendo il pomeriggio del 5 gennaio “Aspettando la Befana” grazie alla collaborazione dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. Appuntamento alle 15.30 in piazza della Vittoria. Il 7, in parrocchia alle 18.45, si chiude con il concerto di Natale che coinvolge il coro “Incantos de Orune”, il coro “Matilde Salvator” di Alghero e il coro di Abbasanta.

Anche Busachi festeggia la Befana il 5: appuntamento in piazza Italia dalle 15,30. A Ghilarza la Pro loco, in collaborazione con il Comune, organizza la festa nel giorno dell’Epifania, dalle 16 in piazza Parrocchia. A Fordongianus il 6 dalle 15 visita ai presepi in compagnia del coro delle voci bianche “Coro meu” di Atzara e del coro giovanile di San Vero Milis. Alle 17 castagnata in piazza aragonese. A Sedilo il 5 pomeriggio laboratori di animazione alla lettura in biblioteca, il 6 a Sa Prima Ighina una commedia dialettale e a seguire la premiazione dei presepi rionali. Ad Ardauli il 7 gennaio alle 18 nella chiesa Madonna del Buon cammino, è in programma l’esibizione del Quintetto lirico.

