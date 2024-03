Con la primavera iniziata da qualche giorno e il ponte pasquale dietro l’angolo, nel Guilcier e Barigadu non manca davvero la possibilità di scegliere dove trascorrere delle giornate all'insegna della natura e del buon cibo in posti incantevoli. Numerose sono le proposte che in diversi casi fanno da bella cornice al lago Omodeo. La gita fuori porta non comprenderà però stavolta la storica “Sagra de S’Anzone” di Bidonì che per il lunedì dell’Angelo richiamava migliaia di persone. La Pro Loco si è concessa un anno sabbatico.

Tante però le iniziative preannunciate per Pasquetta dove c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Intorno al lago ci saranno le escursioni organizzate dall’Asd Sea Wreck e dalle guide turistiche Andrea Cabras e Daniela Madau. Si può prenotare al 3473846907 entro il 28 marzo. Pranzo al sacco o su prenotazione con sacchetto picnic.

Ad Abbasanta la borgata di Sant'Agostino si animerà nel grande parco dove è stata organizzata una ricca giornata promossa dall’associazione leva 1984, che propone un menù per adulti e bambini, ma anche per vegetariani. Diverse inoltre le iniziative collaterali di musica, animazione per bambini, lotteria. Prenotazioni al numero di Whatsapp 3457345445.

A Ghilarza, si può contare su ben quattro novenari: San Michele, San Giovanni, Trempu e San Serafino. In quest’ultimo si terranno le prove generali, in vista della attesa e collaudata manifestazione di domenica 21 aprile “Muristenes in Beranu”, con i 100 “muristenes” aperti e da visitare.

Scampagnate anche nei tantissimi novenari campestri del territorio a Sant’Ignazio di Norbello, Santa Cristina di Paulilatino, San Nicola e Santa Maria di Sorradile, San Michele di Tadasuni, San Salvatore di Boroneddu, San Giacomo di Nughedu Santa Vittoria, Santa Maria di Ossolo a Bidonì, San Quirico di Ardauli, Santa Susanna di Busachi, S’Angelu di Neoneli, Santa Barbara di Aidomaggiore, San Lussorio di Fordongianus.

