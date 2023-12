Sono trascorsi circa dieci giorni prima che la direzione dell’Asl 5 chiarisse ufficialmente le notti di apertura della Guardia medica cittadina. È stato infatti affisso un foglio nella porta di ingresso del presidio in via Carducci a Oristano con scritti i turni in cui è presente un sanitario. Di Comunicati e note sui canali istituzionali neanche l’ombra però, di conseguenza chi sta male non può fare altro che andare nella sede e verificare se il medico c’è oppure no. In caso di assenza, cosa assai probabile visto che in sostanza il presidio aprirà solo altri cinque giorni, «ci si potrà rivolgere ai punti di guardia vicini», si legge nel foglio.

In realtà, appunto, c’è poco da sbagliare visto che da sabato 23 e non si sa sino a quale giorno di gennaio 2024 il presidio in via Carducci sarà chiuso.

Sarà aperta invece martedì, venerdì, domenica 17, mercoledì 20 e appunto venerdì 22, sempre dalle 20 alle 8 del giorno successivo.

