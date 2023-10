Domenica, a Pompu, torna “Fromentu - Bread Experience”.

Arrivata alla terza edizione, la manifestazione sarà l’occasione per celebrare il pane come elemento identitario del territorio e condividere con i visitatori i segreti del saper fare il pane secondo la tradizione, tramandata immutata da generazioni. I forni delle case saranno accesi tutto il giorno e le strade saranno invase dal profumo del pane appena sfornato.

All’interno del programma degustazioni, laboratori, giochi, visite guidate e musica, con l’organizzazione del Comune in collaborazione con la Pro loco. Si potranno imparare i segreti della decorazione del pane, “su coccoi”, partecipando ai laboratori di “pintadura” condotti dalle panificatrici di Pompu, con il coinvolgimento delle esperte panificatrici di Villaurbana e Quartucciu. Il Museo multimediale Casa del pane ospiterà il laboratorio sulle paste tipiche dedicato ai bambini, che apprenderanno i segreti del grano e come si ricavano le semole per realizzare pane e pasta.

«Per i visitatori sarà un’esperienza indimenticabile - commenta il sindaco Moreno Atzei - L'idea di fondo dell’evento è quella di evidenziare la qualità e la diversità dei nostri prodotti, valorizzare il nostro Pane e l’intera filiera produttiva, ma con un obiettivo più ampio: quello di accrescere il contributo del turismo per limitare la piaga dello spopolamento».

Il via dal mattino, quando alle 10.30 verranno aperti gli stand lungo le vie del paese, il Museo multimediale “Casa del Pane”, la mostra del pane di Pompu e degli strumenti della panificazione, le visite al nuraghe “Santu Miali” e alle chiese. Dalle 11 i laboratori dedicati al pane per adulti e bambini. Dalle 12.30 il pranzo tipico diffuso in 5 postazioni all’interno del paese.

Nel pomeriggio ancora laboratori sul pane, esibizioni, show cooking (con il maestro Gabriele Valdes) e degustazione pizze (a cura della squadra di Riccardo Demuru). La serata si concluderà con il concerto di Maria Luisa Congiu.

