Trovare un posto libero sul pullman è stato quasi emozionante. Così hanno raccontato stamattina tanti ragazzi pendolari. Come anche arrivare in orario a scuola e non dover giustificare il ritardo con i professori.

Ci sono buone notizie per tanti studenti della Marmilla che ogni mattina raggiungono le scuole superiori di Oristano. Per chi parte da Masullas, Gonnostramatza, Gonnoscodina, Simala, Curcuris, Pau, Zeppara e Mogoro da oggi ci sono a disposizione due pullman, non più uno come invece accadeva da settembre. Fine, dunque, di tutti i disagi del caso.

La lettera che tanti genitori due settimane fa avevano inviato alla sede regionale dell’Arst ha quindi avuto i suoi frutti.

Le famiglie avevano messo nero su bianco tutte le criticità dovute alla presenza di un solo pullman per così tanti ragazzi che, pur partendo presto, poiché un mezzo non era sufficiente, dovevano aspettare altre coincidenze. Senza dimenticare la sicurezza. Quando la coincidenza non c’era all’interno del mezzo molti ragazzi erano costretti a stare in piedi, tra spintoni e litigate.

Sabrina Spiga, di Gonnostramatza, è una delle tante mamme che ha firmato la lettera inviata anche a tutti i sindaci dei territorio interessati dal problema: “Finalmente ci hanno ascoltato. Ora i nostri ragazzi viaggeranno più serenamente e senza problemi. Ma soprattutto in sicurezza".

La vicenda era sbarcata anche in Consiglio regionale. Aveva presentato un’interrogazione il consigliere pentastellato Alessandro Solinas.

