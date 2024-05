L’amministrazione comunale di Gonnostramatza è al lavoro per programmare le attività di animazione e aggregazione, rivolte ai minori, per l’estate 2024. Le attività messe in campo saranno dedicate sia ai piccoli della Scuola dell’Infanzia che a quelli della Primaria e della Secondaria di Primo Grado. Nello specifico, per i bambini dell’Infanzia sono previste attività di equitazione (previste 8 giornate). Per i piccoli della Primaria, invece, giornate (sempre 8) in piscina (in località “Taraxi” a Baradili), al mare (lido di Arborea), in montagna (tra Pau e “Inus” a Siris) e al Parco Aquatico.

Infine, per i ragazzi della Secondaria di Primo Grado un soggiorno – campo avventura (6 giorni e 5 notti). Intanto gli uffici comunali stanno raccogliendo le adesioni. Iscrizioni alle attività che si potranno effettuare e presentare all’Ufficio di Servizio Sociale o al Protocollo entro lunedì prossimo, 3 giugno.

