Sono partiti, a Gonnostramatza, i lavori per la manutenzione straordinaria e rifacimento del ponte sul “Rio Mannu”. Un intervento che ha preso il via nelle scorse settimane e prevede la demolizione della vecchia struttura, risalente alla fine degli anni ’30, e la sua ricostruzione completa. A completamento, la popolazione che abita i rioni de “Su Ciau” e “Su Ciadeddu” potrà nuovamente essere in collegamento diretto, con la nuova versione de “Sa Passerella”, così come è conosciuto il ponte dai residenti.

Il nuovo ponte pedonale, finanziato con oltre 1 milione e 300mila euro di fondi provenienti dalla Regione, sarà ad unica campata, senza pilastri centrali, che permetterà un miglior scorrimento dell’acqua del fiume. “Era un ponte di circa 100 anni – commenta la sindaca Maria Agnese Abis – e riveste una grande importanza in termini urbani. È stato demolito per ragioni legate alla sicurezza statica e idrogeologica; auspichiamo, coordinando al meglio le varie fasi di intervento, di ridurre i tempi di esecuzione e diminuire i disagi per la cittadinanza”. Attualmente, il passaggio pedonale, potrà avvenire dal ponte sulla provinciale 46, attraverso l’istituzione del senso unico alternato e una corsia pedonale.

© Riproduzione riservata