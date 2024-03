L’obiettivo è sempre lo stesso: eliminare i rifiuti abbandonati dai maleducati. Al via anche quest’anno il programma di Giornate Ecologiche organizzate dal Comune di Cabras e dall’Area marina protetta del Sinis. È stato approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Abis il calendario che prevede quattro giornate di raccolta dei rifiuti nelle spiagge del litorale e nel lungo stagno, che si svolgeranno in collaborazione con la Consulta Giovani Cabras. «Si tratta di un appuntamento di responsabilità civile che ci chiama ogni anno a raccolta in quanto abitanti di un territorio che merita la massima attenzione anche dal punto di vista ambientale – commenta Abis -. Le giornate ecologiche tendono al miglioramento della qualità della vita e sono motivo di crescita culturale, favorendo un rapporto equilibrato tra uomo e paesaggio».

Tra le varie tipologie di rifiuti abbandonati nel territorio, gli oggetti di plastica meritano particolare attenzione perché minacciano la sopravvivenza della biodiversità marina. «In questa prospettiva si rende più che mai attuale e necessario adottare mirate campagne di sensibilizzazione finalizzate a favorire una presa di coscienza del problema – sottolinea l’assessore all’Ambiente Carlo Carta -. Quest’anno abbiamo anche voluto inserire la novità della giornata dedicata al lungo stagno, luogo simbolo della nostra cittadina, che si unisce alla bella iniziativa promossa dalla Consulta Giovani per il decoro degli arredi e la manutenzione delle aiuole, iniziata a ottobre e che proseguirà il prossimo sabato».

L’obiettivo delle Giornate Ecologiche è anche quello di incentivare una fruizione più consapevole del territorio cittadino e dell’ecosistema costiero, anche attraverso il valido apporto delle associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, culturale e sportivo, diving professionali. Immancabile è il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi delle scuole e dei loro genitori, avvicinandoli a una collaborazione attiva nei comportamenti virtuosi per garantire un ambiente sano e pulito. Si comincia domenica 23 marzo: i volontari, armati di buste e guanti che verranno forniti gratuitamente dal Comune scenderanno in campo nel lungo stagno. Domenica 14 aprile invece la raccolta dei rifiuti è prevista nelle spiagge di Maimoni e S’Archeddu ‘e sa canna. Il 12 maggio a Corrighias e a Is Arutas. A settembre, all’Isola di Mal di Ventre.

