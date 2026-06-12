Il centenario della Basilica di Bonaria, incontro su storia e architettura – LA DIRETTAL’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il secolo trascorso dalla consacrazione di un luogo simbolo della Sardegna
Dal colle di Bonaria Paolo VI, in occasione della sua visita nel 1970, proclamò solennemente: “Non si può essere cristiani se non si è mariani”. La storia della Basilica che conserva il simulacro arrivato miracolosamente dal mare, a cento anni dalla sua dedicazione, viene ripercorsa nei suoi molteplici aspetti nel corso del convegno “Il Centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Storia, Architettura e Identità”.
L’iniziativa che si inserisce nelle celebrazioni per il secolo trascorso dalla consacrazione di un luogo simbolo della Sardegna che custodisce memorie religiose e civili. Dopo i saluti di Daniele Cocco, presidente della facoltà di Ingegneria e Architettura, intervengono l’arcivescovo Giuseppe Baturi, Caterina Giannattasio, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, e Marcello Schirru, docente di Storia dell’Architettura. Sono previsti inoltre i contributi di Alessandra Pasolini, già docente di Storia dell’Arte Moderna, e Luca Lecis che insegna Storia Contemporanea nella facoltà di Lettere.
Le conclusioni sono affidate a Ferdinando Caschili, vicario generale dell’Arcidiocesi di Cagliari. Sarà allestita una mostra dedicata all’evoluzione architettonica della Basilica. In esposizione il modello ligneo storico dell’edificio, accompagnato da una selezione di disegni d’archivio e fotografie d’epoca. Il corpo di fabbrica della Basilica di Bonaria venne avviato nel 1704. I lavori, sospesi per ordine del governo sabaudo, furono ripresi nel 1910 e portati a termine nel 1926.
(Unioneonline)